Twitch sbarca su Nintendo Switch

Grandi novità per tutti i possessori di Nintendo Switch.

Twitch è ora disponibile sull'ibrida della grande N. A partire da oggi, le meraviglie che ami seguire su Twitch, dai videogiochi alla musica, passando per gli esport dal vivo, sono disponibili su Nintendo Switch.

Milioni di autori e autrici originali che ogni giorno trasmettono qualsiasi cosa: se vale la pena guardarlo, lo trovi live su Twitch proprio adesso.

Con Twitch su Switch, potrete:

Accedere al tuo account Twitch per raggiungere facilmente tutti i canali che segui

Cercare contenuti live per categoria

Cercare per trovare nuovi streamer e nuove streamer

Guardare i VOD e le clip dai profili degli streamer e delle streamer

Approfittare dello schermo grande con la modalità TV, o goderti i contenuti ovunque con la modalità portatile

Unirti a milioni di fan in tutto il mondo che si connettono per condividere l'amore per i videogiochi, la musica e tutto ciò che ti viene in mente, e alle persone che realizzano le trasmissioni.

Da oggi è possibile scaricare l'app Twitch dal Nintendo eShop.