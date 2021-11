Amouranth domina su Twitch: nella nuovissima categoria 'Animali, acquari e zoo' è già la streamer più popolare

Amouranth è una delle streamer più conosciute, grazie ai suoi contenuti ASMR e vasche idromassaggio in grado di attirare parecchio pubblico, come si può immaginare. Amouranth sembra anche una ragazza poliedrica, adattando a tutti i tipi di contenuti in voga al momento, rimanendo sempre al passo nonostante le molte polemiche dovute alle sue performance tendenti all'erotismo.

Twitch ha appena aggiunto una nuova categoria, 'Animali, acquari e zoo' consentendo agli spettatori di guardare animali come lontre marine o anatre che sguazzano negli zoo e godersi le loro giornate. Una sorta di Discovery Channel H24 e un'idea carina anche per intrattenere i più piccoli. Ma anche qua, Kaitlyn "Amouranth" Siragusa ci ha messo del suo. È bastata una sua apparizione per raggiungere il picco di 8.000 spettatori mentre il secondo canale più popolare della categoria, Duckville USA, ne aveva solo 1.500.

Effettivamente, la streamer era già apparsa in live in ranch, in cui si prendeva cura dei cavalli presenti, quindi non è proprio "fuori posto". Forse lei è l'unica a sollevare una categoria che per ora fatica a carburare, raggiungendo a malapena i 2000 spettatori.

Fonte: gamerant.com