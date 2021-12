Twitch combatte i troll utilizzando l'apprendimento automatico e spiega come

Quando un commentatore va fuori linea in una chat dal vivo su Twitch, il proprietario del canale o i moderatori hanno la possibilità di bloccarlo. Ciò, sulla carta, dovrebbe impedire alla persona di commentare nuovamente, ma nulla impedisce all'utente di creare un nuovo account e tornare alla carica. Almeno fino ad oggi.

Twitch ha annunciato il lancio del "rilevamento di utenti sospetti" che, in breve, è uno strumento basato sull'apprendimento automatico il cui obiettivo è rilevare quegli utenti che creano nuovi account per continuare ad abusare nella chat.

Secondo Twitch, "Quando banni una persona dal tuo canale, questa non dovrebbe più poter entrare nella tua community. Purtroppo, spesso l'utenza problematica crea nuovi account per tornare nella chat e continuare a comportarsi in modo scorretto. Il rilevamento di utenti sospetti, basato sull'apprendimento automatico, ti aiuterà a identificare questo tipo di utenti in base a diversi segnali legati agli account".

In sostanza lo strumento rileverà e analizzerà gli utenti in base a "una serie di segnali dell'account" (Twitch non determina esattamente quali) e li contrassegnerà come "probabili" o "possibili".

I messaggi degli account contrassegnati come "probabili" non verranno inviati alla chat, ma saranno visibili a creatori e moderatori. Possono scegliere di mantenere la restrizione, monitorare l'utente o espellerlo nuovamente dal canale.

D'altra parte, i messaggi degli account contrassegnati come "possibili" appariranno normalmente nella chat, ma l'account verrà notificato al creatore e ai moderatori in modo che possano tenerlo d'occhio. Tuttavia, questo può essere modificato in modo che anche i messaggi di questi account "potenziali" non vengano visualizzati nella chat.

Questo strumento sarà attivato per impostazione predefinita su tutti i canali e i creatori potranno adattarlo alle proprie esigenze. Una delle funzioni disponibili consiste nell'aggiungere manualmente gli utenti per essere osservati da vicino, ad esempio.

Fonte: Twitch