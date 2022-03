Twitch aggiorna le linee guida della community per combattere la disinformazione

Twitch ha aggiornato le linee guida della community per impedire agli utenti di diffondere informazioni errate.

Come riportato da Polygon, Twitch ha modificato la sua politica su spam, truffe e condotta dannosa per aggiungere una sezione su quelli che definisce "attori dannosi della disinformazione".

In un post sul blog che annunciava il cambiamento, Twitch ha affermato che il suo obiettivo è "bannare le persone la cui presenza online è dedicata alla diffusione di informazioni false e dannose".

Secondo la nuova politica, i "superdiffusori di disinformazione" che trasmettono report errati "persistentemente" saranno bannati sulla piattaforma.

Twitch ha chiarito che i provvedimenti per gli utenti non si applicheranno per "singole dichiarazioni o discussioni che si verificano sul canale".

Twitch pubblicato un elenco di esempi di disinformazione, come false teorie sul COVID-19.

Fonte: Gamesindustry.biz.