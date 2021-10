Twitch includerà un pulsante per riavvolgere la diretta streaming

Twitch è in continua evoluzione: sono spesso presenti modifiche e aggiornamenti alla sua piattaforma per migliorare sia l'esperienza per gli utenti che per gli streamer che usano Twitch come hobby, sia per coloro che si guadagnano da vivere. Ora, la piattaforma di Amazon ha annunciato una fase di sperimentazione per tre funzionalità: 'Rewind', 'Remind Me' e 'Watch Trailer'.

Per il momento si tratta solo di un test che alcuni utenti possono godersi per un mese. Tutte e tre le funzionalità assumono la forma di nuovi pulsanti progettati per migliorare l'esperienza visiva. Rewind può essere particolarmente prezioso se si ritiene di aver perso informazioni importanti (a causa di una pubblicità, ad esempio). Inoltre, porta Twitch un po' più vicino a un'esperienza televisiva.

Come precisa Amazon tuttavia, la funzionalità 'Rewind' rimane molto limitata: possiamo tornare indietro solo di due minuti, ovviamente senza alcun controllo sulla barra di avanzamento legata alla durata. Il videomaker deve anche accettare i VOD sul suo canale.

? Over the next month, some viewers may see up to 3 new buttons on live channels pages: Rewind the Stream, Remind Me, & Watch Trailer. This experiment will inform future features only and the buttons will be removed once it?s complete.



For feedback: https://t.co/52L43BAJsz — Twitch Support (@TwitchSupport) October 20, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Un'altra funzione è 'Remind Me' e in sostanza ricorderà allo spettatore quando gli streamer preferiti faranno una diretta. Infine sarà disponibile il pulsante 'Watch Trailer'. Ciò sembra consentire ai nuovi spettatori di guardare i trailer dei canali in streaming senza dover accedere manualmente a una pagina del profilo. Ora si attendono i primi feedback.

Fonte: Dexerto