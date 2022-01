Twitch ha un nuovo programma che consente agli streamer di guadagnare più facilmente e con stabilità

Gli streamer e i creatori di contenuti con i loro video devono senza dubbio guadagnare e il modo principale per ottenerne è attraverso gli annunci. Ma gli annunci possono essere complicati, poiché occorre mettere da parte due, tre o quattro minuti ogni ora per consentire a Twitch di pubblicare un annuncio: in seguito bisogna tenere traccia delle entrate che si ottengono in base agli spettatori medi. Tutto questo porta via del tempo.

Twitch ha annunciato il suo nuovo Ads Incentive Program, o AIP. Il programma elimina i conteggi delle entrate pubblicitarie fornendo ai creatori di contenuti una solida base di pagamento. "Abbiamo creato l'Ads Incentive Program, o AIP, per due ragioni cruciali: un reddito affidabile e prevedibile è importante per gli streamer e la gestione degli annunci può essere una seccatura che richiede tempo alla creazione di contenuti", scrive Twitch nel suo annuncio. "Vogliamo liberare i creatori da ulteriori responsabilità di gestione in modo che possano concentrarsi sul fare ciò che amano con la community".

Twitch offrirà AIP solo a un gruppo selezionato di affiliati e partner per iniziare. Queste offerte variano, ma Twitch fornisce tre esempi: $ 500 per due minuti di annunci all'ora di streaming, $ 800 per tre minuti di annunci all'ora o $ 1000 per quattro minuti di annunci all'ora. Tutti e tre richiedono un minimo di 40 ore di streaming al mese.

Attualmente bisogna notare che Twitch ha rimosso l'annuncio AIP dal suo blog ufficiale, il che potrebbe indicare che la piattaforma di streaming ha posticipato il lancio di questa feature.

Fonte: Gamespot