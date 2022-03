Twitch, secondo un report alcuni dirigenti senior starebbero lasciando la società

Twitch continua a dominare l'industria dello streaming nonostante le forti scommesse che altre piattaforme come Facebook Gaming o l'ormai defunto Mixer hanno fatto per cercare di strappargli il trono. Ma, nonostante questa posizione, sembra che la piattaforma di Amazon sembra avere alcuni problemi.

Negli ultimi anni si sono accumulate polemiche su Twitch, soprattutto nel 2021 con decisioni molto discutibili come la modifica del prezzo dell'abbonamento o della funzionalità di boost di uno stream, che è in fase di test e che consente agli spettatori di pagare per rendere più visibile una trasmissione. Tutto questo senza contare sulla massiccia fuga di dati che c'è stata.

I problemi non finiscono qui e, secondo Cecilia D'Anastasio di Bloomberg, ora la società sta vedendo diversi dipendenti andare via. Finora quest'anno, sei alti dirigenti hanno lasciato Twitch, incluso il direttore operativo, il chief content officer e l'head of creator development. Tuttavia non è una novità, visto che nel 2021 sono stati più di 300 i dipendenti che hanno lasciato Twitch e dopo i primi due mesi del 2022 sono già più di 60, cifra che, stando a quanto riportato, potrebbe aumentare nei prossimi mesi.

New: Twitch lost several top people since early 2022. Sources speaking with Bloomberg say the company lacks strategy and leadership. But most of all, Twitch has lost touch with its north star: Creators https://t.co/QABzq37oJt — Cecilia D'Anastasio (@cecianasta) March 3, 2022

Bloomberg sottolinea che questa dichiarazione proviene da lavoratori ed ex lavoratori di Twitch, che affermano che "Twitch ha perso la strada". Le critiche si concentrano sul fatto che negli ultimi anni si ritiene che la piattaforma abbia solo cercato nuovi modi per monetizzare gli streamer e si sia dimenticata di ascoltarli.

Fonte: GamesRadar