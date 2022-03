Twitch: esiste un sito che mostra solo gli stream che nessun altro sta guardando

Nobody.live è un sito web che porta sotto i riflettori gli stream di Twitch senza spettatori.

Come saprete, è possibile diventare favolosamente ricchi e famosi come streamer professionisti. Basti citare star come Tyler "Ninja" Blevins, Imane "Pokimane" Anys, Turner "Tfue" Tenney. Ma Jack Kingsman, musicista, programmatore e creatore di Nobody.live, sembra molto più interessato agli strani ed esotici entroterra di Twitch, ovvero le molte persone che stanno su questo "palco" costruito per le esibizioni pubbliche e parlano solo con sé stessi per ore e ore.

"Ho sempre amato il teatro e lo scorso novembre è stato per me difficile a causa della pandemia. Ero rinchiuso e lontano dai miei amici e stavo affrontando un'acuta solitudine",afferma, descrivendo la sua ispirazione per il sito. "Ho pensato che fosse una bella idea portare sotto i riflettori qualcuno che si esibiva essenzialmente in un teatro vuoto, e portarlo da nessun spettatore ad uno spettatore".

Nobody.live non è stato difficile da realizare per Kingsman. "Twitch ha un'ottima API e una fantastica documentazione", afferma.

Il sito dà il meglio di sé quando si presentano streamer che condividono le loro passioni più stravaganti ed è possibile trovare utenti che semplicemente leggono i romanzi più sconosciuti.

Fondamentalmente, finché questo sito rimarrà attivo e funzionante, gli utenti Twitch potranno mantenere viva la speranza che un giorno qualcuno trasformerà il conteggio degli spettatori da zero in uno.

Fonte: PCGamer.