Twitch: gli streamer cercano una ripartizione più equa delle entrate

Gli streamer stanno esortando Twitch a passare a una ripartizione delle entrate più equa sulla piattaforma.

Un post su UserVoice di Twitch, originariamente aggiunto a dicembre 2020 dallo streamer SaltyWyvern, ha guadagnato slancio e ora è diventato il post più votato del forum. Richiede a Twitch di modificare sia la ripartizione delle entrate che il pagamento minimo.

Al momento, la piattaforma di proprietà di Amazon offre una ripartizione delle entrate del 50/50 con gli streamer sugli abbonamenti e ha un pagamento minimo di $100. È chiaro dai voti su UserVoice che gli streamer sono desiderosi che questo cambi.

In confronto, YouTube e Facebook Gaming sembrano più adatti agli streamer. YouTube offre una divisione 70/30 a favore degli streamer, con diversi modi per monetizzare gli stream. È anche possibile per gli streamer impostare livelli di abbonamento personalizzati, scegliendo prezzi e vantaggi del canale.

Facebook Gaming, nel frattempo, ha rinunciato a tutte le entrate a favore degli streamer. C'è però un problema: questo è solo per gli abbonamenti acquistati su desktop, anche se i dispositivi mobile rappresentano quasi l'80% delle visualizzazioni. In caso contrario, la ripartizione delle entrate è 70/30, proprio come YouTube. Inoltre, Facebook Gaming consente agli streamer di impostare il prezzo degli abbonamenti, anche se il pubblico complessivo è in ritardo rispetto a Twitch.

"L'attuale ripartizione delle entrate è troppo soffocante per gli aspiranti streamer", ha detto a Eurogamer.net lo streamer di Twitch Lowco. "Tanto che penso che diventerà un fattore importante per gli streamer che affollano piattaforme di streaming in crescita come YouTube e Facebook nel prossimo anno".

In effetti, mentre i migliori streamer di Twitch guadagneranno ancora milioni di dollari con l'attuale ripartizione delle entrate, sono gli streamer più piccoli a soffrire di più.

Afferma Lowco: "la maggior parte degli streamer non è in grado di lavorare a tempo pieno, anche se molti vorrebbero farlo. Una suddivisione delle entrate più elevata potrebbe avere un impatto enorme su moltissimi streamer che stanno cercando di lavorare a tempo pieno".

This suggestion for @Twitch to "Increase the #SubSplit and Lower Payment Threshold" has now received the most support of any UserVoice idea.



12,419 votes and counting.https://t.co/ywwBcbLyxR#TwitchNews pic.twitter.com/3MgPKsccP2 — Zach Bussey (@zachbussey) January 6, 2022

We?re doubling down on creators. Facebook has waived all revshare from subscriptions until 2023! Yeah, you read that correctly. You?ll continue to receive 100% of your subscriptions when purchased on desktop.



This applies to Partners, Level Up and all FB creators. #CreatorFirst — Josh (@CatchMeStreamin) June 7, 2021

Big movement right now to get Twitch to adjust revenue splits for all streamers. If you?d like to vote for this you can do so here: https://t.co/ix1MnpwRZE — Lowco (@LowcoTV) January 5, 2022

Anche nella fascia alta, tuttavia, gli streamer di Twitch come Ludwig, Dr Lupo e TimTheTatMan sono già stati attirati su YouTube. Twitch, nel frattempo, è continuamente coinvolto in polemiche: dai raid di odio contro comunità emarginate, alla fuga di dati e altro ancora.

"Oltre a una ripartizione più equa delle entrate, gli streamer stanno chiedendo a Twitch di migliorare la rilevabilità e fare di più per elevare i creatori più piccoli", afferma Lowco.

Non è chiaro al momento il motivo per cui Twitch si è attenuto alla divisione delle entrate 50/50.

Fonte: Eurogamer.net.