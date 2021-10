Twitch lancia Boost nonostante le critiche: le promozioni a pagamento sono realtà

Twitch ha lanciato una nuova funzionalità di pagamento che consente agli streamer di promuoversi. La funzione è stata annunciata lo scorso settembre e consente a un utente di avere lo streaming che ha scelto in prima pagina. La funzione è attualmente disponibile solo per gli Stati Uniti.

Inizialmente, ci saranno tre modalità: una di $ 0,99 dollari in cambio di 1000 promozioni, $ 2,97 per 3000 e $ 4,95 per 5000. L'importo massimo di denaro che può essere utilizzato è di 500 dollari. Al momento, essendo in fase di test, è disponibile solo per alcuni utenti. Tuttavia, la community di Twitch non l'ha accolta calorosamente.

Il principale punto di contesa è che gli streamer possono utilizzare questa funzionalità per promuovere i propri canali. Il fatto che quando un utente paga soldi per promuovere uno streamer, i soldi vanno a Twitch, non allo streamer, ha generato polemiche.

The Paid Boost Stream experiment is now live.



You can only contribute if you're based in the USA, to a max of 0.



.99 for 1000

.97 for 3000

.95 for 5000

(No volume discount.)#TwitchNews pic.twitter.com/OS0u0dGrm1 — Zach Bussey (@zachbussey) October 28, 2021

Really wish @Twitch would work on ACTUAL discoverability algorithms rather than suggesting that our viewers pay for us to compete for the same slots, yet here we are https://t.co/wcO7zAIQhz — Jeff BOOtlag ????? (@jeffbrutlag) October 28, 2021

Please don?t use this feature. Streamers do not see a cent of this money, it literally all goes to Twitch. If you want more eyes on your favorite creator?s stream, tell people about it, share their clips and going live tweets, host their channels. Please do not pay to boost. https://t.co/vsioaCjVIb — michakes ? (@_Michaela) October 28, 2021

Come abbiamo detto si tratta solo di un test e con tutti i feedback negativi della community Twitch potrebbe decidere in seguito di fare marcia indietro.

