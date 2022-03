Twitch sta trattenendo i pagamenti per gli streamer russi

Twitch si unisce all'elenco delle società internazionali che sanzionano la Russia per la sua invasione dell'Ucraina, dicendo agli streamer che tratterrà i pagamenti.

"I pagamenti all'istituto finanziario associato al tuo account Twitch sono stati bloccati a causa delle sanzioni", si legge in un'e-mail inviata da Twitch agli streamer russi (tramite The Washington Post).

"Twitch rispetta le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti e da altri governi in risposta alla situazione in Ucraina. Queste sanzioni possono limitare o influenzare il tuo accesso ai pagamenti, la capacità di monetizzare il tuo stream e/o supportare finanziariamente altri creator".

L'e-mail ha aggiunto che Twitch potrebbe "sapere quanto sia frustrante e difficile" e che se gli streamer non potessero fornire un istituto finanziario alternativo, la società farebbe comunque del suo meglio per pagare gli streamer non appena ciò sarà consentito. PayPal è stata vista come l'ultima opzione rimasta, ma come sottolinea il Washington Post, il suo servizio è ora offline anche in Russia. "Temevo e sapevo che sarebbe potuto succedere, ma non mi aspettavo che accadesse così presto e durante il fine settimana", ha detto il partner russo di Twitch Commander Ivy in merito alle sanzioni di Twitch.

L'impatto si fa già sentire in tutta la community di streaming russa e anche al di fuori dei confini del paese. "Sono stato bloccato dai pagamenti da Twitch, molti inserzionisti hanno lasciato il mercato russo e le mie carte Visa e Mastercard saranno presto bloccate all'estero", ha affermato lo streamer russo Alexey Gubanov, alias Jesus AVGN. Gubanov, che ha 1,4 milioni di follower su Twitch, ha detto a Washington Post che ha dovuto lasciare la Russia a causa della sua netta opposizione a Vladimir Putin. "Per molti anni sono stato contro il regime di Putin, a causa del quale sono fuggito dal mio paese d'origine, eppure devo ancora rispondere di tutte le azioni terribili di Putin, anche in un altro paese".

Fonte: Kotaku.