Twitch ha visto aumentare le visualizzazioni del 45% nel 2021, un dato impressionante

Gli ultimi dati di Twitch, riferiti all'anno che sta per concludersi, sono davvero impressionanti, segnando anche una netta crescita rispetto lo scorso anno. Il 2020 verrà ricordato anche come l'anno dei lockdown, che purtroppo non sono del tutto spariti ma sono comunque in minor numero. I numeri di Twitch del 2020 sono stati per ovvie ragioni in forte crescita, ma quest'anno, il numero di visualizzazioni è aumentato addirittura del 45%.

I dati raccolti da StreamElements e Rainmaker.gg segnano anche il record di 24 miliardi di ore passati in visione, con la sezione gaming che domina la classifica ma in cui si sono fatte largo nuove realtà come le Hot Tubs. A proposito, Amouranth è ovviamente la streamer più seguita tra le donne mentre xQcOW, con le sue 260 milioni di visualizzazioni è in testa tra gli streamer.

Per quanto riguarda i videogames, GTA V è il primo in classifica, con 2,1 miliardi di ore viste sulla piattaforma, seguito da League of Legends e Fortnite.

Fonte: thegamer.com