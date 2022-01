PS5 prima, vaccini e test anti Coronavirus ora. La nuova battaglia di Wario64

Chi bazzica questo mondo e possiede un account Twitter, qualche volta si sarà imbattuto nel profilo di Wario64, account dedito a segnalare offerte del settore e che ha aiutato moltissimi utenti a trovare oggetti introvabili come le nuove console, PlayStation 5 su tutte. Visto il seguito e soprattutto l'efficacia delle ricerche, l'intento di gestisce il profilo ha cambiato direzione.

Il Coronavirus è stato e continua a essere una piaga per tutti e ogni aiuto in tal senso è ben accetto. Quello di Wario64 è quello di indicare al pubblico test a domicilio difficili da trovare e appuntamenti per le vaccinazioni disponibili. Ad esempio, è stato in prima linea nel segnalare, la disponibilità dell'autotest dell'antigene BinaxNOW, e i kit acquistabili su Amazon, visto l'aumento spaventoso di richieste dovuti soprattutto alla variante Omicron.

L'impegno di Wario64 nell'ultimo anno dunque, può essere d'ispirazione per altri utenti con all'attivo molto seguito e in grado di raggiungere più persone possibili. Del resto, ci siamo dentro tutti.

