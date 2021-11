Ubisoft aprirà un Entertainment Center nel 2025 e anche un parco a tema

Ubisoft ha annunciato che aprirà il suo Ubisoft Entertainment Center nel 2025. Come parte dell'annuncio, la società nota anche che sta anche sviluppando un parco a tema su vasta scala, anche se questo debutterà in un secondo momento.

Come rivelato in un comunicato, lo studio afferma che aprirà il suo primo Ubisoft Entertainment Center presso Studios Occitanie Méditerranée nel 2025. Il centro con sede in Francia sarà situato a circa 40 minuti di auto dalla città di Montpellier e includerà un studio cinematografico professionale, varie offerte di intrattenimento, vendita al dettaglio, ristorazione e ospitalità.

Sebbene Ubisoft sia rimasta relativamente silenziosa sui dettagli del centro, ha dato ai fan un'idea di cosa possono aspettarsi nel 2025. Secondo il comunicato stampa, il centro sarà il primo di una serie di luoghi a offrire esperienze di intrattenimento coinvolgenti in mondi interattivi basati sui famosi franchise di giochi Ubisoft.

Ubisoft ha anche confermato che sta lavorando con Storyland Studios sia nel centro di intrattenimento che per progettare un parco a tema su larga scala.

