Ubisoft è stata 'bastonata' da Jason Schreier su NFT e Hyper Scape

Nel giro di appena due giorni, Ubisoft ha comunicato che staccherà la spina al suo battle royale Hyper Scape e, tramite il suo vicepresidente, rivolto un'accusa ai giocatori e un'apologia verso se stessa riguardo l'impiego di NFT e dei benefici che portano, accusando i suoi stessi utenti di non aver capito NFT e block-chain. Poche ore fa, inoltre, è stata annunciata una collaborazione per sviluppare un intero gioco basato su NFT, Frontier, simbolo evidentissimo che la multinazionale transalpina ha intenzioni molto serie al riguardo.

Tutto questo non è passato inosservato agli occhi del giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che ha bastonato la compagnia su Twitter rivolgendole parole tutt'altro che lusinghiere: "Ubisoft è una compagnia veramente bizzarra. Nella stessa settimana in cui annuncia la chiusura di Hyper Scape, il suo tentativo fallito di rincorrere il nuovo trend polarizzante, si mette a difendere il suo programma di vendita di NFT".

Ubisoft is such a bizarre company. During the same week that they shut down Hyper Scape, their failed attempt to chase a buzzy new trend, they defend the plan to sell NFTs — Jason Schreier (@jasonschreier) January 28, 2022

Il nuovo "trend" rappresentato dagli NFT è già costato una certa dose di credibilità ad Ubisoft e altre compagnie hanno avuto la stessa idea, ma mentre altre fanno immediatamente dietrofront dimostrando di saper ascoltare la propria utenza (come GSC Game World nel caso di S.T.A.L.K.E.R. 2) o concedendole voce in capitolo (come SEGA) in un vero e proprio rapporto di fiducia, Ubisoft sta proseguendo su questa strada ignorando sia l'opinione dei suoi fruitori, sia quella dei suoi stessi sviluppatori.

Il fallimento di Hyper Scape, d'altro canto, è indicativo di una gestione disordinata che potrebbe essere presagio della medesima sorte per i venturi progetti battle royale di Ubisoft, come Ghost Recon Frontline. Il 2022, insomma, non è iniziato granché bene per la casa francese, le cui azioni in borsa non accennano a rialzarsi.

Fonte: Twitter