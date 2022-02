Ubisoft tra blockchain e NFT? La risposta degli sviluppatori è ancora molto negativa

Una nuova discussione sulla tecnologia blockchain non ha ricevuto un'accoglienza positiva da parte dei dipendenti di Ubisoft. La dichiarazione della società, pubblicata su un forum interno, è stata progettata per "rispondere a domande chiave sulla blockchain e comunicare nel modo più chiaro possibile", ha affermato un report di Bloomberg.

Non ci sono dettagli su cosa è stato detto esattamente al personale, ma sembra che la risposta al post includesse centinaia di commenti negativi sull'idea in generale.

"Sai cos'altro fa un sacco di soldi? Rendere divertenti spettacolari blockbuster rivoluzionari. Perché non ci concentriamo invece su questo?" ha scritto un membro dello staff.

Un portavoce di Ubisoft ha risposto che la società ha ricevuto feedback sia positivi che negativi, che avrebbe preso in considerazione.

"Lo Strategic Innovation Lab di Ubisoft ha ricevuto molti feedback e prendiamo a cuore l'incoraggiamento e le preoccupazioni", ha detto un portavoce a Eurogamer.net. "Il modo in cui i giocatori possono trarre vantaggio è e sarà sempre al centro del nostro pensiero. In Ubisoft, apprezziamo questi scambi interni e pensiamo che aiutino a rafforzare i nostri giochi e la nostra azienda".

"Tuttavia, la condivisione di informazioni riservate, anche da forum interni, è una violazione del nostro contratto di lavoro e, soprattutto, una violazione della fiducia che i membri del team ripongono l'uno nell'altro per poter esprimersi liberamente e avere discussioni sincere e produttive. Alla luce di ciò, non commenteremo ulteriormente".

A dicembre, Ubisoft ha lanciato la sua piattaforma NFT Quartz. Sono stati anche lanciati oggetti cosmetici in-game per Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, anche se non è chiaro quanto sia stata popolare l'iniziativa. A gennaio, i promotori della tecnologia blockchain in Ubisoft hanno scatenato forti critiche quando hanno suggerito ai fan di "non capirla", quando si tratta dei potenziali vantaggi degli NFT.

Fonte: Eurogamer.net.