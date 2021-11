Ubisoft: i dipendenti non vengono ascoltati e chiedono aiuto ai giocatori per firmare una petizione

A Better Ubisoft è un gruppo attivo anche su Twitter che mira a migliorare la situazione dei dipendenti di Ubisoft e chi ha condiviso le proprie esperienze di molestie sessuali e comportamenti tossici. Da quando sono emersi i primi report, Ubisoft ha dichiarato più volte di voler un ambiente più sicuro e sano per i suoi dipendenti, stilando promesse e punti che però a quanto pare non sono ancora stati portati a termine.

Ora, i dipendenti affermano che la società non sta facendo ciò che ha promesso e quindi chiedono l'aiuto dei giocatori pubblicando una petizione. "Ci deludi, M. Guillemot", ha pubblicato su Twitter il gruppo ABetterUbisoft. "100 giorni, zero richieste soddisfatte. Sicuramente puoi fare meglio di così".

Le quattro nuove richieste del gruppo includono la fine del ciclo di "promozione e spostamento di criminali noti da uno studio all'altro" e una collaborazione con altre società di giochi per migliorare i processi di segnalazione delle risorse umane, che coinvolga i dipendenti dello studio, non solo i manager. Qui di seguito potete dare uno sguardo al loro manifesto.

Un recente rapporto indica come Ubisoft avrebbe fatto molto poco per i dipendenti, con molti di loro che riferiscono che le loro storie molto spesso vengono ancora prese sottogamba.

