Ubisoft ha annunciato la nuova divisione 'Esports and Competitive Gaming'

A partire da quest'anno, Ubisoft ha deciso di riorganizzare l'intero dipartimento esport, creando "Esports and Competitive Gaming", un team globale che avrà come compito portare avanti la mission dell'azienda nel futuro di questo settore e dare un contributo alla sua evoluzione.

François-Xavier Deniele è stato nominato Senior Director, Esports and Competitive Gaming, dopo aver passato sei anni al centro delle attività strategiche di Ubisoft in questo campo. Il suo compito sarà quello di supervisionare tutti gli aspetti degli esport e dei giochi competitivi e dirigerà il team in tutte le opportunità strategiche legate a questo settore.

"Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti negli anni passati dai nostri team in tutti i paesi e degli obiettivi che abbiamo conseguito col nostro catalogo, rendendolo competitivo in un periodo di tempo così breve" ha affermato François-Xavier Deniele. "Ora ci concentreremo sul 2022 e sul futuro, rinforzando il settore come un pilastro fondamentale della cultura di Ubisoft; la nostra organizzazione interna semplificata ci permette una grande agilità che beneficia dell'ecosistema competitivo del portfolio di Ubisoft."

All'interno di questa missione strategica, alcune delle principali aree sulle quali ci si concentrerà nei prossimi mesi e anni sarà il ritorno a eventi con pubblico dal vivo, non appena la situazione lo permetterà, senza dimenticare i numerosi investimenti per un settore in crescita esponenziale.