Ubisoft accuse gravissime: una ex dipendente racconta di essere stata minacciata di morte e violenza sessuale

Sembra proprio che i guai di Ubisoft non abbiamo fine. Ora, un'altra ex dipendente ha raccontato la sua spiacevole storia che risale ai tempi in cui lavorava presso l'azienda, tra il maggio 2013 e il febbraio 2016.

Nello specifico, questa volta è Oana Florea a parlare e a lanciare pesantissime accuse verso l'attuale Building Operations Administrator di Gameloft, Catalin Batan.

"Un boss di Gameloft una volta minacciò di violentarmi e uccidermi davanti all'edificio comune di Ubisoft/Gameloft", scrive Oana Florea su Twitter.

"Nessuno ha fatto niente, sono stata io quella che alla fine se ne è andata. E mi sono trasferita in un altro paese, quindi non sono in pericolo".

A Gameloft boss once threatened to rape and kill me in front of the common Ubisoft/Gameloft building.



No one did anything, I was the one who left eventually. And moved to a different country so I'm not in danger. — Kandly (@the_only_oana) January 20, 2022

Oltre a questo, l'ex Ubisoft racconta in modo preciso come sono andati i fatti:

"Lo st***zo esce dall'edificio, era la fine della giornata. Vede dei cani randagi, prende dei sassi da terra e li lancia verso di loro".

Gli chiedo "Scusa, perché lo hai fatto? Cosa ti hanno fatto quei cani?"

- SAI CON CHI STAI PARLANDO?

- Non mi interessa con chi sto parlando, ti sto chiedendo perché hai lanciato quei sassi ai cani.

- Oh, allora sei una puttana di Ubisoft (guarda il mio badge), ok. Fai attenzione quando torni a casa, perché uno di questi giorni potresti essere violentata e uccisa".

Infine, Oana Florea rivela anche la risposta ufficiale di Ubisoft dopo il fatto: "Stai tranquilla, can che abbaia non morde".

L'ex Ubisoft ha raccontato la vicenda ricollegandosi allo scandalo di Activision Blizzard e dicendo che quello del CEO Bobby Kotick non è un caso isolato: "ai vertici si coprono a vicenda. Tutta la leadership nei videogiochi è malata".

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.