Ubisoft festeggia il suo 35° anniversario con sei settimane di contenuti gratuiti

Ubisoft è una delle aziende che tende a lanciare il maggior numero di videogiochi sul mercato ogni anno. In questo 2021 abbiamo già potuto goderci giochi come Far Cry 6, Riders Republic, le espansioni di Assassin's Creed Valhalla, il DLC Watch Dogs Legion Bloodline e Just Dance 2022. Tutti questi sono stati lanciati in un solo anno che ha vissuto una pandemia, ma in 35 anni lo sviluppatore ha offerto molti giochi.

Ora, per chiudere l'anno e celebrare il 35° anniversario, i giocatori potranno godersi sei settimane di contenuti gratuiti sui giochi Ubisoft. In questa prima settimana di festeggiamenti, Ubisoft ha già annunciato una prova gratuita di Ghost Recon Breakpoint per un tempo limitato e per tutte le piattaforme. Ma non è tutto, poiché gli utenti dell'Ubisoft Store riceveranno omaggi giornalieri fino al 5 dicembre, dove avranno l'opportunità di vincere $ 1.000 di credito aggiunti al loro Portafoglio Ubisoft.

Durante la celebrazione, ci saranno ricompense gratuite per i giocatori, inclusi contenuti gratuiti per giochi come Far Cry 6 o Rainbow Six Siege. Infine, l'azienda francese regalerà due giochi per PC per un tempo limitato. Una volta riscattati, questi giochi non ancora annunciati possono essere scaricati e salvati nelle librerie Ubisoft Connect dei giocatori.

Per tutte le informazioni potete visitare la pagina ufficiale di Ubisoft. Rimanete sintonizzati con noi per sapere quali saranno questi due misteriosi titoli gratuiti.

Fonte: Ubisoft