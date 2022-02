Ubisoft fornisce fondi aggiuntivi, stipendi anticipati e alloggi alternativi al personale in Ucraina

Secondo quanto riferito, Ubisoft sta fornendo al suo personale ucraino alloggi alternativi, fondi aggiuntivi per facilitare i viaggi e il trasferimento e pagamenti anticipati dello stipendio a seguito dell'invasione della Russia.

Il publisher/sviluppatore - che afferma che la sicurezza e il benessere dei suoi team e delle loro famiglie sono la sua "preoccupazione principale" - ha due studi in Ucraina; uno nella capitale Kiev, l'altro a Odessa. Mentre all'inizio di questa settimana la società ha dichiarato a Eurogamer.net di non avere "più dettagli da condividere in questo momento", ora stanno emergendo informazioni su una serie di misure che l'azienda ha adottato per aiutare i suoi dipendenti.

"In tutta Ubisoft, i nostri cuori sono con i nostri team in Ucraina e stiamo fornendo loro supporto e assistenza mentre affrontano questo momento difficile", ha detto Ubisoft a The Loadout. "La sicurezza e il benessere dei nostri team e delle loro famiglie è la nostra preoccupazione principale e Ubisoft è pienamente mobilitata per supportarli".

"Negli ultimi mesi, Ubisoft ha monitorato da vicino la situazione e ha messo in atto misure per aiutare a proteggere i nostri team. La scorsa settimana, abbiamo raccomandato ai nostri dipendenti di rifugiarsi in un luogo che considerano sicuro. Ubisoft ha fornito a tutti i membri del team in Ucraina fondi aggiuntivi per aiutarli a coprire costi eccezionali, come quelli relativi al viaggio e al trasferimento, e ha pagato anticipatamente gli stipendi per tenere conto di qualsiasi potenziale interruzione dei sistemi bancari".

"Ubisoft fornisce alloggi nei paesi vicini dove i team e le loro famiglie possono rifugiarsi se lo desiderano. Per assicurarci di rimanere in stretto contatto con tutti i team, abbiamo istituito hotline per rispondere alle loro domande e necessità e abbiamo messo in atto un sistema di comunicazione di emergenza in caso di instabilità delle infrastrutture. Continueremo ad adattare e rafforzare la nostra assistenza man mano che la situazione si evolve".

Gli sviluppatori di videogiochi con sede in Ucraina hanno parlato apertamente, nel mezzo della continua invasione del loro paese da parte della Russia. L'Ucraina ospita, tra gli altri, lo sviluppatore di Stalker GSC Game World, Frogwares e il produttore di Suvarium Vostok Games.

Ubisoft ha anche recentemente annullato i suoi piani per organizzare un importante torneo Rainbow Six Siege negli Emirati Arabi Uniti, a seguito di una reazione negativa dei fan. L'evento, annunciato domenica, si sarebbe tenuto ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, un paese spesso criticato per il suo primato in materia di diritti umani.

Fonte: Eurogamer.net.