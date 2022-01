Notre Dame on Fire è un gioco VR di Ubisoft che ci trasforma in pompieri durante l'incendio di Notre Dame

L'incendio che ha devastato Notre-Dame ci ha colpito tutti, indipendentemente dalla nostra nazionalità. Una delle meraviglie prodotte dall'umanità ha avuto il forte sostegno di Ubisoft, che oltre ad aver resto disponibile gratuitamente Assassin's Creed Unity in quel periodo, ha anche stanziato 500.000€ per la ricostruzione del tetto della cattedrale.

Oltre a questo, ha messo a disposizione tutte le sue ricostruzioni 3D precise al millimetro derivanti dal capitolo con protagonista Arno Dorian, una grossa mano a chi sta cercando di riportare la parte superiore della costruzione ai vecchi fasti. Di questa vicenda, ne è stato tratto un film che uscirà a marzo, dal titolo molto diretto di Notre-Dame on Fire del regista Jean-Jacques Annaud, in cui la stessa Ubisoft ha collaborato, creando appositamente un gioco in realtà virtuale, in cui impersoneremo un pompiere alle prese con il devastante incendio.

"Come ogni escape game, è una questione di enigmi e di collaborazione con i tuoi compagni di squadra", ha affermato Deborah Papiernik, dirigente di Ubisoft. "L'idea è di farsi strada attraverso la cattedrale per trovare reliquie e combattere il fuoco, perché devi salvare Notre Dame [prima che scada il tempo]".

Fonte: Gamespot.com