Ubisoft preferisce restare indipendente ma terrà in considerazione le offerte di acquisizione

Durante l'ultima conference call con investitori e analisti, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot e il CFO Frédérik Dauget hanno parlato delle recenti acquisizioni e della posizione della compagnia nei confronti di una possibile sua acquisizione.

Di base, Ubisoft si è detta relativamente tranquilla a restare indipendente, anche perché ciò significa non ridurre il numero di piattaforme su cui vengono resi disponibili i suoi prodotti. Nel discorso è uscito fuori il nome di Nintendo: nonostante le esclusive, che compongono comunque una larghissima fetta degli acquisti software su Switch, Ubisoft è comunque il team di sviluppo di terze parti più di successo sulla piattaforma, oltre che partner di Nintendo su determinati giochi esclusivi (come Mario + Rabbids, di cui è in uscita un sequel quest'anno, Sparks of Hope).

Essere o non essere indipendenti

Essere acquisiti, benché ora come ora improbabile, sarà una decisione che verrà valutata "nell'interesse di investitori e giocatori", ma i più grandi "paletti" in questo caso sono il fatto che Ubisoft può tranquillamente restare indipendente grazie al suo portfolio di proprietà intellettuali e al suo peso finanziario, che gli permetterebbero di risultare "molto rilevante" in futuro. Dove la vedreste?

Fonte: Twinfinite