Ubisoft investe in Frontier, un progetto basato su NFT

Ubisoft è diventato un investitore in Frontier, un progetto NFT che prevede di lanciare un gioco entro la fine dell'anno. L'account Twitter di Frontier ha dato la notizia, con Ubisoft che ha risposto in seguito.

Il progetto cerca di attingere all'esperienza di Ubisoft per creare un gioco. Per adesso Frontier sta vendendo diversi articoli nel mercato NFT. Il gioco consentirà di utilizzare "block" per interagire con nemici, con una semplice serie di controlli disposti sul sito web ufficiale. Come questi oggetti interagiranno con il gameplay ancora non lo si sa, visto che per adesso non c'è ancora nessun trailer.

Sappiamo che da tempo Ubisoft si sta interessando sempre più al mondo degli NFT e alcuni oggetti sono stati aggiunti recentemente anche all'interno di Ghost Recon: Breakpoint. Tuttavia per adesso i fan della società non hanno accolto calorosamente questa scelta: recentemente tuttavia proprio Ubisoft ha dichiarato che i suoi giocatori non hanno ancora capito appieno le potenzialità degli NFT.

We are now proudly supported by our key investor @Ubisoft.



Our game to be released this year will massively benefit from their help.



? Thanks to everyone who believed in us. pic.twitter.com/Qm0lQSPuVs — FRONTIER (@missingfrontier) January 27, 2022

Per adesso non ci sono ulteriori dettagli sull'accordo tra Ubisoft e Frontier.

Fonte: Gamespot