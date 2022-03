Ubisoft Massive perde il boss David Polfeldt. Lasciata definitivamente la compagnia

David Polfeldt, che si era preso anno sabbatico dallo scorso giugno, ha deciso di non tornare in Ubisoft. Lo sviluppatore ha guidato Massive Entertainment per più di un decennio e ha contribuito ai giochi chiave dello studio, incluso The Division.

Polfeldt ha parlato della sua decisione in un'intervista con Hit Points.

Polfeldt si è dimesso dal suo ruolo di amministratore delegato di Massive l'anno scorso e inizialmente aveva pianificato di tornare come consulente strategico dello studio nel gennaio 2022. Tuttavia, il veterano di Ubisoft alla fine lascerà l'azienda dopo aver completato un periodo di preavviso di sei mesi.

Polfeldt ha citato la crescita dello studio come il motivo principale alla base di questa decisione. Ha notato che il suo stile di gestione non si adatta al team, che ora ha più di 750 dipendenti.

"Penso che la mia filosofia e le mie capacità funzionino bene per un certo tipo di gruppo di un certo tipo di dimensioni", ha detto (via VGC). "Non credo di essere il manager giusto per quello che è diventato lo studio".

David Polfeldt ha lavorato presso Massive Entertainment per 17 anni ed è stato il suo amministratore delegato dal 2008. Lo studio è noto per giochi come World in Conflict, The Division e l'imminente Avatar. Ora il team sta lavorando a un progetto di Star Wars ancora senza titolo.

Fonte: Gameworldobserver.