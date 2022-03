Ubisoft rivela una tecnologia di cloud computing 'rivoluzionaria e costruita per i videogiochi del futuro'

Ubisoft ha rivelato una tecnologia di cloud computing che, secondo la società, consentirà di creare nuovi tipi di giochi.

L'amministratore delegato di Ubisoft Stockholm Patrick Bach, il direttore tecnico Christian Holmqvist e il CTO / technical director Per-Olof Romell hanno discusso della tecnologia, che si chiama Ubisoft Scaler, durante una presentazione alla GDC.

Hanno affermato che consentirà a Ubisoft di creare mondi di gioco più grandi e complessi che mai, che possono essere aggiornati in tempo reale ed essere popolati da un numero enorme di giocatori, creando nuove esperienze social.

Dopo un video di presentazione, Romell, product director di Scaler, ha dato il via a una sezione di domande e risposte spiegando cos'è la tecnologia.

"Ubisoft Scaler è una tecnologia che consente ai titoli Ubisoft di utilizzare la potenza del cloud. In sostanza, ciò è davvero un enorme cambiamento di mentalità. Prova a guardare 10 anni nel futuro e immagina cosa potresti aspettarti dai giochi e come vengono realizzati".

Bach ha affermato che quando lo studio di Stoccolma è stato fondato nel 2017 ha ottenuto "il mandato di uscire dagli schemi su come creare giochi e anche di spingere la tecnologia ulteriormente".

Romell ha affermato che Scaler significa che la creazione di giochi non sarà più trattenuta dai limiti che le piattaforme hardware impongono allo sviluppo.

"Quella limitazione è sempre stata qui da quando abbiamo realizzato giochi. In realtà, ciò in cui siamo stati davvero bravi è nascondere questi limiti e aggirarli. Ora, ciò che Scaler ci consente effettivamente di fare è rimuovere totalmente queste limitazioni piuttosto che spingerne i confini".

"Questo ci prepara per una nuova serie di sfide, dobbiamo ripensare e reimparare come creiamo i giochi per creare esperienze che davvero desideriamo, quindi cambia tutto".

Romell ha affermato che la tecnologia cloud di Scaler non deve essere confusa con lo streaming.

"Lo streaming è un modello di distribuzione, migliora l'accessibilità ai giochi, ma non cambia in sostanza cosa sono i giochi e la loro qualità. Ora, ciò che riguarda Ubisoft Scaler sono la qualità e le possibilità che offre a noi sviluppatori e ai giocatori".

Ha anche affermato che Scaler non è un nuovo motore di gioco. "Non credo che avrebbe molto senso ricominciare a creare motori di gioco nel modo in cui percepiamo i motori di gioco oggi. Scaler è un'alternativa e anche un'opzione per i motori di gioco esistenti da utilizzare per essere accelerabili nel cloud sia in termini di produzione che in esperienze in tempo reale".

"Un aspetto molto importante che offre Scaler è che i servizi sono sempre disponibili", ha affermato Holmqvist. "Il gioco è sempre in esecuzione ed è sempre possibile aggiornare parti di un gioco, in modo che gli sviluppatori possano creare mondi molto ricchi che possono svilupparsi, evolversi e cambiare mentre i giocatori stanno effettivamente giocando, quindi [creerà] una connessione molto più stretta tra i giocatori e i creatori".

Bach ha dichiarato: "penso che in generale ciò che dovremmo aspettarci da questa svolta nel cloud computing sia che prima di tutto ci saranno più giocatori in un mondo condiviso, che penso creerà nuove esperienze social che non abbiamo mai visto prima".

"Puoi anche creare simulazioni del mondo su una scala e una complessità che non abbiamo mai visto. E puoi completare il tutto con uno dei pilastri di ciò in cui Ubisoft è davvero brava, costruire mondi. Ora possiamo costruire mondi ancora più grandi in cui i giocatori possono giocare".

Scaler è una tecnologia decentralizzata e gli studi Ubisoft di Stoccolma, Kiev, Malmo, Helsinki e Bucarest stanno attualmente lavorando con essa.

"Ubisoft Stockholm sta lavorando su una IP sviluppata in tandem con Scaler e l'obiettivo è ovviamente quello di sfruttare appieno tutte le possibilità di questa nuova tecnologia, ma è un po' troppo presto per parlarne in questo momento", ha affermato Bach.

Fonte: ResetEra.