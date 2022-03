Ubisoft tra un nuovo Prince of Persia e Avatar Frontiers of Pandora avrebbe 20 giochi in sviluppo

Secondo un report dell'insider del settore Tom Henderson, Ubisoft sarebbe al lavoro su un totale di 20 giochi, tra cui un nuovo Prince of Persia in 2.5D descritto come ispirato dalla serie Ori di Moon Studios. A questo progetto inoltre sta collaborando Ubisoft Montpellier, probabilmente insieme ad altri studi Ubisoft.

Secondo quanto riferito, il nuovo gioco di Prince of Persia è uno dei 20 titoli Ubisoft in programma per una proiezione nel prossimo futuro. Si dice che questi includano diversi titoli non annunciati come un sequel di Immortals Fenyx Rising, The Crew 3 e Assassin's Creed Rift.

Diverse fonti hanno detto a Henderson che Ubisoft sta pianificando un'importante vetrina digitale, che avrebbe dovuto andare in onda prima di un potenziale spettacolo all'E3 quest'estate, ma che quei piani potrebbero essere stati sospesi a causa dei recenti eventi mondiali.

L'editore francese ha tenuto la sua prima conferenza completamente digitale, Ubisoft Forward, nel luglio 2020. Il format è riuscito ad attirare un pubblico che ha superato le precedenti conferenze E3 di Ubisoft secondo quanto riferito dalla società. Alcuni di questi titoli come Skull & Bones e Beyond Good & Evil 2 erano già stati mostrati dalla società anni fa, ma il loro sviluppo travagliato ha portato alla mancanza di nuove informazioni.

Per adesso si tratta quindi di un semplice rumor, ma non ci resta che attendere dettagli ufficiali proprio da Ubisoft nel corso di questo 2022.

Fonte: Xfire