Ubisoft: i creatori di Ghost Recon Wildlands sarebbero al lavoro su uno shooter AAA

A quanto pare, sembra che Ubisoft abbia delle interessanti sorprese in serbo per i fan.

Stando a quanto emerso di recente, sembra che Ubisoft Paris, i creatori di Ghost Recon Wildlands, siano al lavoro su un nuovo progetto che dovrebbe essere uno shooter tripla A.

Il rumor proviene dal leaker Nick Baker ed è stato rivelato nel corso del podcast XboxEra.

Le notizie sul possibile progetto di Ubisoft Paris arrivano poco dopo le indiscrezioni del leaker Tom Henderson. L'insider ha svelato pochi giorni fa che Ubisoft avrebbe in programma un evento prima dell'E3 2022 durante il quale saranno protagonisti ben 20 giochi.

Ora, è possibile che questo shooter tripla A venga svelato in questa occasione, ma al momento non possiamo averne la certezza.

Nick Baker, inoltre, non sa se questo progetto fa parte di una serie conosciuta o se è un titolo tutto nuovo.

(Rumor) Shpeshal Nick said that Ubisoft Paris (G.R. Wildlands) is working on AAA first person shooter



More interesting Nick also said that he know alot info about The Mandalorian game, but he's need to do more digging before he will say thing.



Timestamp:https://t.co/Gpi9kmnd6p pic.twitter.com/gmHkAC4cHS — Idle Sloth?? (@IdleSloth84) March 27, 2022

Non resta che attendere eventuali notizie da Ubisoft.

