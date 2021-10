Ubisoft sta pensando di creare i propri giochi blockchain

Durante la sua conferenza in cui ha presentato i risultati del secondo trimestre, Ubisoft ha menzionato la possibilità in futuro dell'azienda di creare giochi che utilizzano blockchain. Ubisoft sta finanziando una società focalizzata sullo sviluppo di giochi blockchain, Animoca Brands, che si definisce leader mondiale nei giochi blockchain.

Oltre a finanziare Animoca Brands, Ubisoft è un membro fondatore della Blockchain Game Alliance ed è interessata a tutte queste nuove tecnologie che coinvolgono blockchain, NFT e altri argomenti correlati. Il chief financial officer dell'azienda, Frédérick Duguet, ha affermato che la blockchain è una rivoluzione e suggerisce che i giochi Ubisoft possono essere progettati per l'utilizzo della blockchain in futuro, mentre il CEO Yves Guillemot ha dichiarato che l'azienda è interessata ad investire in società che lavorano direttamente con i giochi blockchain in modo che possano sviluppare i loro giochi in modo organico.

"Blockchain consentirà più play-to-earn, il che consentirà a più giocatori di guadagnare effettivamente contenuti, essere proprietari di contenuti e crediamo che farà crescere molto l'industria. Abbiamo un buon know-how su come questo può avere un impatto sul settore e vogliamo essere tra i protagonisti" ha affermato Frédérick Duguet, CEO di Ubisoft.

La Animoca Brands, una società finanziata da Ubisoft, ha alcuni progetti in corso, tutti usano un token che ha il nome di REVV, in modo tale che due delle opere dell'azienda portino il nome della valuta nel titolo, Revv Motorsport e Revv Racing. Fa parte del portfolio dell'azienda anche un gioco chiamato The Sandbox, in questo mondo virtuale ci sono diversi NFT chiamati Sand.

