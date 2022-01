Ubisoft + arriverà su Xbox ma non sarà incluso in Xbox Game Pass

Recentemente Ubisoft ha annunciato che Rainbow Six Extraction arriverà il giorno del lancio su Xbox Game Pass. Tuttavia, è stato anche annunciato che il servizio in abbonamento dell'azienda, Ubisoft+, arriverà su Xbox allo stesso modo, ma non sarà incluso nel Game Pass.

Ubisoft+ è finalmente in arrivo su Xbox, in modo che gli utenti possano godere dell'intera libreria di titoli che l'azienda offre, a un costo mensile. Questo annuncio tuttavia ha generato un po' di confusione in quanto inizialmente si pensava che il servizio in abbonamento diventasse parte integrante di Xbox Game Pass, alla stessa stregua di EA Play.

E' proprio l'account Twitter di Ubisoft a fugare ogni dubbio affermando che Ubisoft + sarà disponibile sì su Xbox, ma non verrà inglobato all'interno di Xbox Game Pass. Potete dare uno sguardo al tweet proprio qui sotto.

Hey! Ubisoft+ will be a separate subscription from Game Pass but keep an eye out for more news and launch dates! — Ubisoft (@Ubisoft) January 5, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà disponibile al day one anche su Xbox Game Pass dal 20 gennaio.