Ubisoft ha confermato un problema a livello di sicurezza informatica, i dati degli utenti non sarebbero a rischio

Ubisoft ha avviato una "reimpostazione della password a livello aziendale" come precauzione contro un recente incidente di sicurezza informatica. In una dichiarazione, la società ha affermato di aver subito l'incidente la scorsa settimana, che "ha causato interruzioni temporanee ad alcuni dei nostri giochi, sistemi e servizi". Ha quindi confermato che "i nostri team IT stanno lavorando con i principali esperti esterni per indagare sul problema".

Sembra che al di là dell'interruzione, gli effetti dell'incidente siano stati relativamente minori: Ubisoft afferma: "Tutti i nostri giochi e servizi funzionano normalmente". Al momento, "non ci sono prove che le informazioni personali dei giocatori siano state esposte come sottoprodotto di questo incidente".

La reimpostazione precauzionale della password sembra essere interna, poiché i messaggi del servizio clienti di uPlay non incoraggiano i giocatori a modificare i propri dettagli. Detto questo, se siete preoccupati per il vostro account potete sempre aggiornare la password e applicare tutte le sicurezze del caso.

Un thread ufficiale sui forum Ubisoft ha delineato "un problema che attualmente interessa alcuni servizi Ubisoft" su più giochi, ma il problema è stato risolto in tempi relativamente brevi e non sembra aver portato alcun titolo offline completamente.

Fonte: GamingIndustry