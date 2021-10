Ubisoft e i problemi di prestazioni su PC: "Disattivate i programmi in background"

"Se stai sperimentando problemi di performance o crash mentre giochi al PC, software di terze parti potrebbero essere le cause nascoste. Per una lista dei programmi e come disabilitarli, controlla le nostre FAQ" avverte un messaggio sull'account Twitter ufficiale di Ubisoft. L'avviso è relativo ai titoli Ubisoft in generale, riferendosi a "servizi Microsoft o programmi di terze parti che girano in background e possono interferire con i giochi" come si legge nelle famose FAQ.

Il consiglio, dunque è quello di disabilitare i programmi in background (in particolare quelli segnalati in calce) come spiegato nel breve video tutorial ufficiale o eseguire un "avvio pulito" secondo le istruzioni ufficiali di Microsoft.

Solitamente, sono i programmi di sicurezza come antivirus e firewall a creare potenziali problematiche, ma la segnalazione di Ubisoft in questo caso riguarda programmi di tutt'altra natura, che sarebbe anche naturale tenere attivi (software di monitoraggio prestazioni, game optimizer, chat vocali), o che in teoria non dovrebbero avere nulla a che fare con il gaming (VPN).

Ecco una prima lista, non esaustiva, di programmi che secondo Ubisoft sarebbe meglio disattivare durante le sessioni di gioco: