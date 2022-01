Ubisoft Reflections è al lavoro su una nuova misteriosa IP

Ubisoft Reflections, lo studio britannico dietro la serie Driver e Watch Dogs (tra gli altri), sta assumendo nuovi sviluppatori da impiegare su una "nuova IP". Le posizioni includono gameplay programmers, lead character artist, lead concept artist, environment artists, narrative designers, narrative director, producer e tools programmer. Sono tutti ruoli piuttosto tipici nello sviluppo di giochi tripla A ma non rivelano molto in termini di che tipo di gioco potrebbe essere questa nuova IP.

Potrebbero esserci alcuni piccoli indizi nella descrizione del lavoro per il direttore narrativo, che specifica che il gioco si svolgerà in un "mondo vivo, che respira e reattivo" e che il team dedicato alla lore "ricercherà la storia, i luoghi e eventi per sviluppare la visione narrativa del gioco e i temi sottostanti". Ciò implica una sorta di gioco open world, che non dovrebbe sorprendere i fan di Ubisoft, e che l'ambientazione del gioco sarà il mondo reale, forse anche qualcosa di storico.

Alcune delle posizioni sono aperte presso la sede di Reflections, mentre altre sono nello studio gemello Ubisoft Leamington a Leamington Spa. Sembra probabile che il progetto sia guidato da Reflections con il supporto di Ubisoft Leamington e che per alcuni ruoli i candidati potranno scegliere in quale studio lavorare.

Qualunque sia questo progetto, sarà sviluppato insieme ad Assassin's Creed VR, del quale si sta occupando anche Ubisoft Reflections. Lo studio ha una solida esperienza nella creazione di nuove IP. Oltre ai suddetti franchise di Driver e Watch Dogs, ha anche creato i classici retrò Shadow of the Beast e Destruction Derby.

