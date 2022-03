Ubisoft Stockholm sta sviluppando una nuova IP secondo gli annunci di lavoro

Ubisoft Stockholm sta collaborando con Ubisoft Massive su nuovi progetti tripla-a come Avatar: Frontiers of Pandora, un'avventura immersiva in prima persona in arrivo ambientata in un mondo aperto di Pandora. Questo, tuttavia, non è l'unico progetto attualmente in cantiere.

Secondo i nuovi annunci di lavoro, Ubisoft Stockholm sta costruendo una nuova proprietà intellettuale non ancora annunciata. Gli annunci forniscono alcuni piccoli indizi, come il nuovo gioco con "gameplay d'azione di nuova generazione" con sistemi e meccaniche di combattimento profondi. Il gioco avrà "un focus online" per "offrire un divertimento duraturo" ed è stato inoltre descritto come altamente "ambizioso".

Inoltre, Ubisoft Stockholm sembra puntare a un'altra ambientazione open world con "sistemi fortemente procedurali che offriranno opportunità narrative, storie emergenti e momenti memorabili" ai giocatori. Oltre al fascino visivo, gli annunci etichettano il mondo per avere "ambienti in rapido movimento".

Attualmente Avatar: Frontiers of Pandora non ha ancora una data di uscita, ma è previsto per quest'anno.

Fonte: GameReactor