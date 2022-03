Ubisoft e Take-Two sospendono le vendite in Russia

Take-Two Interactive e Ubisoft hanno annunciato che stanno interrompendo le vendite dei loro giochi e servizi in Russia a causa dell'invasione dell'Ucraina.

"Abbiamo assistito allo svolgersi degli eventi recenti in Ucraina con preoccupazione e tristezza", ha affermato Alan Lewis, vicepresidente delle comunicazioni aziendali di Take-Two Interactive, in un'e-mail inviata a PC Gamer.

"Dopo un'attenta considerazione, la scorsa settimana abbiamo deciso di interrompere le nuove vendite, installazioni e supporto marketing per tutte le nostre etichette in Russia e Bielorussia in questo momento".

Anche Ubisoft ha confermato la sospensione delle vendite: "Alla luce della tragedia in corso in Ucraina, abbiamo deciso di sospendere le nostre vendite in Russia".

I due publisher sono le ultime società di videogiochi a sospendere l'attività in Russia a causa dell'invasione, dopo CD Projekt, Electronic Arts, Activision Blizzard ed Epic Games. Anche Microsoft ha interrotto "tutte le nuove vendite" dei suoi prodotti e servizi nel paese, nonché "molti aspetti della nostra attività in Russia in conformità con le decisioni sulle sanzioni governative".

Anche società che non fanno parte del mondo dei videogiochi, tra cui Airbnb, Spotify, Volkswagen, Oracle, Netflix, Nike, Boeing, Netflix, PayPal e molte altre, hanno interrotto le vendite o la produzione in Russia.

Fonte: PCGamer.