Ubisoft e The Sandbox collaborano per lanciare i Rabbids nel Metaverso

La società di giochi Ubisoft si è unita al Metaverso The Sandbox. L'arrivo del gigante del gioco nel metaverso porta con sé uno dei suoi giochi principali, ovvero i Raving Rabbids. Questa serie di videogiochi, spin-off del famoso Rayman, ha conquistato il mondo negli ultimi anni e ha venduto milioni di giochi, giocattoli e altri oggetti.

I conigli bianchi ora diventeranno NFT nel Metaverso e consentiranno esperienze all'interno di The Sandbox. Ubisoft ha stipulato un accordo con The Sandbox ed è entrata definitivamente nel metaverso della criptovaluta. In un annuncio, le società hanno pubblicato un comunicato stampa congiunto, in cui hanno spiegato in dettaglio qual è questa partnership.

Quindi, con l'arrivo di Ubisoft in The Sandbox, i giocatori e i creatori di contenuti del metaverso potranno utilizzare gli oggetti della grande azienda nell'ambiente virtuale. Il Senior Manager of New Business and Partnerships di Ubisoft, Guillaume Mammi, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di portare i Rabbids nella community di The Sandbox e consentire ai giocatori di creare le proprie esperienze originali incorporando elementi della nostra IP di gioco. The Sandbox è una nuova aggiunta divertente alla lunga lista di invasioni mondiali dei Rabbids e una grande opportunità per Ubisoft di vivere un'esperienza metaverso per i loro marchi".

Con l'arrivo di Ubisoft in questo ambiente, è chiaro che l'industria dei giochi sta testando le implementazioni con la tecnologia blockchain, nonostante i giocatori non siano dello stesso parere.

Fonte: VentureBeat