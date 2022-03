Ubisoft annuncia ZooBuilder AI, uno strumento per creare animali

Ubisoft La Forge ha spiegato l'origine della tecnologia IA ZooBuilder. La divisione dell'azienda francese dedicata all'innovazione e alla creazione di prototipi del futuro ha fatto un enorme passo avanti con questo strumento che utilizza l'intelligenza artificiale.

Lo scopo principale di ZooBuilder è quello di evitare di dover utilizzare animali selvatici per catturare i loro movimenti. Gli sviluppatori di solito devono animare manualmente le gambe, la testa, la coda e altre parti del corpo di un animale selvatico. Ricrearli in questo modo potrebbe non essere del tutto naturale, quindi inserendo immagini o video diversi, Zoo Builder è in grado di riconoscere motivi come curve, linee o colori.

Il programma raccoglie tutti questi dati per applicarli a un modello e più informazioni riceverà, migliore sarà il risultato finale. In questo modo lo scheletro dell'animale sarà meglio rappresentato nel formato 3D. Sebbene sia ancora difficile introdurre ZooBuilder direttamente nei giochi attuali, la verità è che questo tool può servire da ispirazione per gli animatori. Qui sotto potete visionare il video che spiega come funziona questo strumento.

Introducing ZooBuilder, an AI tool developed at @UbisoftLaForge to mimic wildlife and create unique and immersive worlds without the need for mo-cap ?? pic.twitter.com/jToxcoR5th — Ubisoft (@Ubisoft) March 21, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Molti giochi come Assassin's Creed Valhalla o Far Cry 6 sono pieni di fauna selvatica, quindi aggiungere quel pizzico di realismo in più non fa mai male. Non resta che vedere come verrà implementato nei prossimi giochi Ubisoft che, stando ad un insider, sarebbero circa una ventina.

Fonte: PCGamer