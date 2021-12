UFL rivela la data di presentazione del gameplay

UFL, che possiamo considerare come il nuovo grande rivale dei giochi di calcio FIFA e eFootball, ha da poco rivelato che uno dei suoi ambassador sarà Romelu Lukaku del Chelsea.

Strikerz Inc. ha annunciato il suo UFL urante l'Opening Night Live di Goeff Keighley alla Gamescom 2021 ma, fino a questo momento, non abbiamo avuto modo di vedere il titolo in azione.

Ebbene, a breve le cose cambieranno, perché lo studio ha annunciato attraverso Twitter quando sarà rivelato il gameplay di UFL.

Il prossimo 27 gennaio, tutti gli appassionati potranno finalmente scoprire il nuovo titolo sportivo.

January 27. UFL Gameplay Reveal. Mark the date! ?? pic.twitter.com/5x73pugr3D — UFL (@UFLgame) December 27, 2021

Come già detto, Romelu Lukaku del Chelsea è uno degli ambassador di UFL e l'attaccante belga si affianca agli altri ambassador Oleksandr Zinchenko del Manchester City FC e Roberto Firmino del Liverpool FC.

Fonte: Twitter.