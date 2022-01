UFL, il nuovo rivale di FIFA ed eFootball, mostrerà il primo video gameplay questa sera

Alle 21:00, ora italiana, di oggi, potremo vedere finalmente il primo gameplay del nuovo calcistico che sogna di rivaleggiare con FIFA e eFootball, anche se quest'ultimo si è un po' tirato via dalla sfida da solo. UFL dunque, mostrerà qualcosa di sé e potremo cominciare a fare i primi paragoni.

Non sappiamo ancora in cosa consisterà l'evento, se la pubblicazione di un semplice trailer gameplay o se sarà un evento strutturato con gli sviluppatori. La cosa importante comunque, è vedere un nuovo competitor nel settore, con un duopolio FIFA-PES che gioverebbero di una reale competizione tra i simulativi calcistici.

Finora abbiamo saputo molto poco di UFL: sviluppato su Unreal Engine, il titolo vanta come testimonial Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea ed ex Inter e Kevin De Bruyne, probabilmente il centrocampista più forte al mondo e guida del Manchester City. Questo potrebbe suggerire un approccio vicino alla Premier League inglese, ovvero un approccio a là FIFA per interdirci, almeno per i ritmi di gioco. Manca poco per scoprirlo.