UFL, nuovo gioco di calcio, verrà svelato a gennaio con un gameplay reveal

Il mondo delle simulazioni calcistiche sta per ricevere un nuovo sfidante: UFL verrà mostrato ufficialmente a gennaio 2022, come rivelato dal profilo Twitter del gioco.

L'interesse è grande, soprattutto viste le recenti situazioni in cui si sono trovati gli attuali titani dei giochi di calcio: PES, con il suo cambio di nome e un rilascio di eFootball estremamente sottotono, e FIFA con il suo sempre più certo divorzio dalla licenza dell'associazione calcistica.

January 2022 - Gameplay Reveal ?

Subscribe so you don't miss it ??https://t.co/xZY93L1xgi pic.twitter.com/FWeYTC9kUi — UFL (@UFLgame) November 26, 2021

Strikerz.Inc, gli sviluppatori del titolo, invita tutti gli interessati a restare sintonizzati, specialmente per sapere di preciso la data del reveal. Al momento, in effetti, le informazioni sono ben poche: abbiamo visto un'immagine renderizzata del calciatore del Manchester City Oleksandr Zinčenko, e sappiamo che Roberto Firmino sarà ambasciatore del gioco.

Fonte: Harwood Paroxysm