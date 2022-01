UFL mostra finalmente il gameplay e svela Cristiano Ronaldo come star di copertina

UFL, il gioco di calcio che sta lanciando la sfida al colosso FIFA, ha rivelato finalmente il suo primo gameplay.

Il gioco arriverà "quando sarà pronto" nel corso del 2022, dopo 6 anni di sviluppo, e ha svelato Cristiano Ronaldo come star di copertina.

Il gameplay trailer mostra il titolo mosso da Unreal Engine, le sembianze dei giocatori, i menu di gioco, le opzioni di personalizzazione e conferma che UFL arriverà quest'anno su Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 e PS4. Attualmente, il gioco è nella "fase finale di sviluppo". Strikerz ha rivelato che UFL includerà modalità classificate e non classificate e consentirà il gioco offline, con partite 2v2 e 3v3 supportate, nonché "eventi speciali" non specificati.

UFL si concentrerà principalmente su una modalità di punta, il campionato online globale. In questa modalità i giocatori potranno dare vita alla propria squadra e giocheranno all'interno di "un sistema di matchmaking equo". Strikerz promette che il matchmaking sarà equilibrato, mettendo insieme giocatori a seconda della forza della squadra e delle abilità. Andare avanti nelle divisioni vi porterà fino alla Premier Division di UFL, che offre posti nei tornei professionistici tra le altre ricompense. Ci sarà anche una classifica a squadre separata, per giocare in modo competitivo con gli amici.

UFL è un gioco free-to-play che secondo lo sviluppatore Strikerz sarà "fair-to-play", consentirà ai giocatori di costruire le proprie squadre di calcio da un pool di circa 5.000 giocatori reali. Strikerz ha rivelato anche che più giocherete e vincerete, più opportunità avrete per rafforzare la squadra con nuovi giocatori e migliorando quelli già in squadra.

Le immagini dei menu di gioco rivelano che UFL includerà personalizzazioni per la rosa, per le tattiche e quelle estetiche. Ci sarà anche un "Team Pass", che dovrebbe essere qualcosa di simile a un Battle Pass, con missioni e sfide. La gestione della rosa sembra essere simile alla modalità Ultimate Team di FIFA, con squadre di giocatori valutati individualmente che vengono assemblati in base alle valutazioni di abilità e chimica. La personalizzazione include divise, oggetti e stadi.

Oltre a Ronaldo, UFL ha scelto Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Roberto Firmino e Oleksandr Zinchenko come ambasciatori, mentre West Ham United, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Beşiktaş, Monaco, Celtic, Rangers e Hashtag L'FC sono i club partner.

Il CEO di Strikerz Eugene Nashilov ha affermato che questi partner diventeranno una parte fondamentale del gioco: "con UFL, stiamo costruendo un ecosistema unico nei videogiochi sportivi. Stiamo pianificando eventi speciali con i nostri ambasciatori e club partner: un ibrido di attività online e offline".

