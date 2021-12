UFL sfida FIFA e eFootball con il video di presentazione di Romelu Lukaku

UFL, il nuovo grande rivale di FIFA e eFootball, ha rivelato uno dei suoi ambassador attraverso un video e abbiamo scoperto che si tratta di Romelu Lukaku del Chelsea.

Con il video pubblicato su Twitter, Strikerz Inc. conferma l'attaccante belga come una delle figure principali di UFL. All'interno del filmato, possiamo vedere come è stato realizzato Lukaku e una brevissima sequenza in-game.

Oltre al reveal di Lukaku, è stato annunciato che il vero e proprio gameplay di UFL sarà rivelato il prossimo 27 gennaio 2022, come potete vedere voi stessi sul sito ufficiale del gioco.

Tensions are high as the Big Man steps up looking calm and collected. He takes a run-up and?

?

We proudly reveal Romelu Lukaku as the next #UFL Ambassador. Welcome aboard, Big Rom! Here's a first look at him in #fairtoplay action. Stay tuned for more huge announcements! pic.twitter.com/yNYUegVZcs — UFL (@UFLgame) December 28, 2021

Romelu Lukaku affianca ora gli altri ambassador di UFL, Oleksandr Zinchenko del Manchester City FC e Roberto Firmino del Liverpool FC.

Il titolo è stato annunciato durante l'Opening Night Live di Goeff Keighley alla Gamescom 2021. Lo studio di sviluppo Strikerz Inc. ha svelato il progetto a cui stanno lavorando da cinque anni.

Fonte: Twitter.