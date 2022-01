Uncharted 5 su PS5? Naughty Dog parla del futuro della serie

Uncharted: Legacy of Thieves Collection è a pochi giorni di distanza e darà ai fan la possibilità di rigiocare sia Uncharted 4 che The Lost Legacy.

Gli sviluppatori di Naughty Dog, nel frattempo, stanno pensando al futuro.

GamesRadar+ ha incontrato Shaun Escayg, cinematic animator di Uncharted 4 e creative director di Lost Legacy, per parlare della nuova collection. Ma nell'intervista è emerso anche un possibile quinto gioco della serie.

"Mai dire mai", ha detto Escayg. "Uncharted è un franchise che amiamo, che lo studio adora. È un mondo di cui vogliamo vedere di più. Quindi posso certamente dirlo". Questa non è la conferma di Uncharted 5, ma lascia la porta aperta perché un giorno accada. Non sarebbe sorprendente. Uncharted 4 ha introdotto Cassie, la figlia di Nathan Drake ed Elena Fisher, quindi c'è sicuramente spazio per una storia con nuovi personaggi.

I fan che desiderano giocare ad Uncharted non dovranno aspettare molto. Legacy of Thieves Collection verrà lanciato venerdì 28 gennaio su PlayStation 5. Anche se non arriverà su PS4, coloro che possiedono Uncharted 4, The Lost Legacy o la combinazione digitale due in uno sulla console precedente potranno passare alla collection per PS5 per un prezzo ridotto di $10.

Fonte: Gamepur.