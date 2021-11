Uncharted 5 per PS5 sarebbe già in sviluppo

Stando a quanto emerso di recente, sembra proprio che Naughty Dog stia lavorando al prossimo capitolo di Uncharted per PS5.

Con Uncharted 4: Fine di un Ladro finiscono le avventure di Nathan Drake, ma ND potrebbe lavorare a una nuova avventura ambientata nello stesso universo.

E, secondo l'insider FoxyGames, sarebbe proprio così. L'insider ha affermato attraverso Twitter che la serie è ancora viva e che un nuovo capitolo sarebbe già in sviluppo per PS5

"La serie Uncharted è viva e vegeta. Un nuovo gioco è in sviluppo per PS5", afferma l'insider nel suo tweet.

The #Uncharted series is alive and well. New game in development for #PS5 — Foxy (@foxygames_uk) November 24, 2021

Stando alle varie indiscrezioni che circolano in rete, ND sarebbe ora al lavoro su una nuova IP per PS5, sul multiplayer di The Last of Us Parte II e sul remake del primo TLOU. Inoltre, il vociferato Uncharted 5 sarebbe in sviluppo presso un team di San Diego, ma lo studio potrebbe essere stato chiuso e quindi gli stessi ragazzi di Naughty Dog potrebbero aver ripreso in mano il progetto.

Siamo nel fumoso mondo dei rumor, quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela in attesa di possibili annunci di Sony.

Per quanto riguarda il futuro di Uncharted, sappiamo che a febbraio 2022 arriverà il film con Tom Holland, mentre la Uncharted Legacy of Thieves Collection sbarcherà su PC e PS5 il prossimo anno.

Fonte: Twitter.