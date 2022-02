Uncharted il film ha incassato $44 milioni nel weekend di lancio

Il film di Uncharted ha raccolto 44,1 milioni di dollari tra venerdì e domenica, e questo gli ha permesso di guidare le classifiche al botteghino USA e consolidare la fama di Tom Holland.

Uncharted ha ricevuto recensioni contrastanti, quindi è lecito ritenere che Holland abbia spinto la vendita dei biglietti. Ha aiutato anche il fatto che Uncharted è basato su una serie di videogiochi estremamente popolare.

Diretto da Ruben Fleischer, Uncharted dovrebbe guadagnare $52 milioni da 4.275 sale nordamericane durante le vacanze del President's Day. È un inizio impressionante considerando la pandemia di COVID.

Uncharted è costato $120 milioni, quindi la vendita di biglietti internazionali sarà la chiave per colmare gli alti costi di produzione. A tal fine, Uncharted ha ottenuto una data di uscita in Cina.

Come osserva David A. Gross, che dirige la società di consulenza cinematografica Franchise Entertainment Research, Uncharted è stato uno dei film preferiti dal pubblico d'oltremare. Durante il fine settimana, il film ha incassato 55,4 milioni di dollari da 62 territori al botteghino internazionale e ha superato i 100 milioni di dollari a livello globale. Dall'apertura in determinati territori internazionali lo scorso fine settimana, Uncharted ha generato 139 milioni di dollari in tutto il mondo fino ad oggi.

Paul Dergarabedian, un analista di Comscore, ha elogiato Uncharted per essere "un film che attira un pubblico più giovane, così come un pubblico più maturo".

