Uncharted il film: le prime impressioni della critica su Rotten Tomatoes non sono buone

Ogni adattamento cinematografico di grandi giochi è accompagnato da una certa apprensione e così è lo stesso per Uncharted. Nonostante abbia il pieno sostegno di Sony, essendo il primo progetto del suo nuovo studio PlayStation Productions, sembra che l'adattamento per il grande schermo della serie Uncharted di Naughty Dog non sia riuscito a essere all'altezza della reputazione dei giochi su cui è basato.

Al momento in cui scriviamo questa news, il suo punteggio critico medio su Rotten Tomatoes è del 50%, con diverse recensioni che in sostanza affermano come sia un film con una storia già vista. I confronti con artisti del calibro di Indiana Jones e Tomb Raider sono comuni, con il Times che lo definisce un "mediocre knockoff di Tomb Raider" e il Financial Times il quale afferma che il film ricorda molto Indiana Jones - I Predatori dell'Arca Perduta.

Ovviamente la qualità di qualsiasi opera d'arte dipende soprattutto dall'opinione di chi la consuma. Quindi, l'ideale è guardarlo in modo da poter trarre le proprie conclusioni.

Nelle sale cinematografiche italiane, Uncharted potrà essere visto a partire dal 17 febbraio.

