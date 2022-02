Uncharted: il film segna l'inizio di un nuovo franchise cinematografico

Uncharted sembra essere stato un successo al cinema, il che ha spinto il capo della Sony Pictures Tom Rothman ad aprire le porte a un franchise cinematografico interamente dedicato al brand con protagonista Nathan Drake.

"È il Presidents Day in America, ma oggi siamo aperti nella maggior parte dei luoghi del mondo e abbiamo un altro trionfo globale da celebrare. Con oltre 100 milioni di dollari di incassi al botteghino in tutto il mondo in un solo fine settimana e un punteggio di pubblico positivo del 90% su Rotten Tomatoes, Uncharted è un nuovo franchise cinematografico di successo per l'azienda."

Rothman ha continuato dicendo: "una grande vittoria per ogni singola divisione della compagnia, poiché il film è stata la nostra prima grande produzione completamente chiusa dall'avvento del Covid, eppure abbiamo perseverato per completare un quadro che il pubblico ama e lo ha commercializzato e distribuito con verve strategica in tutto il mondo, nonostante la pandemia".

"Voglio ringraziare tutti i registi, il cast e la troupe meravigliosi, e in particolare i nostri amici di PlayStation Studios e Sony Interactive Entertainment per il loro supporto. E, naturalmente, voglio ringraziare ognuno di voi per la vostra creatività e dedizione."

Nel frattempo, il celebre doppiatore di Drake, Nolan North, ha espresso interesse per un ruolo in qualsiasi futuro film di Uncharted, scherzando sul fatto che "Forse un giorno troveranno il padre perduto da tempo di Drake, a quel punto sarei abbastanza grande".

Oltre a questo, North ha anche rivelato alcuni altri elementi dei giochi di Naughty Dog che gli sarebbe piaciuto vedere incorporati nei film. Citando Uncharted 2, North ha detto che gli piacerebbe vedere "le montagne innevate del Tibet, la città perduta di Shambhala e il principale interesse amoroso di Drake, Elena Fisher".

