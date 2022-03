Uncharted il film registra grandi incassi e diventa il quarto miglior film tratto da un videogioco

Sembra proprio che il film di Uncharted abbia fatto centro. La pellicola con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg ha registrato grandi incassi in tutto il mondo e ora Uncharted è il quarto miglior film tratto da un videogioco.

In totale, la pellicola ha incassato 357,5 milioni di dollari. Solo negli USA, Uncharted ha incassato $133,5 milioni, $223,9 milioni provengono dal mercato internazionale.

"Uncharted è ora il quarto film tratto da videogiochi con il maggior incasso di sempre al botteghino", scrive l'analista Benji-Sales su Twitter.

Uncharted is now the 4th Highest Grossing Video Game Movie ever at the Box Office



? Domestic - 3.5m

? International - 3.9m

? Global - 7.5m



This week it will pass earning 3x its Budget of 0m and will be profitable off theatrical run alone before ancillary markets pic.twitter.com/7d2X9AcEW5 — Benji-Sales (@BenjiSales) March 27, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

I film tratti da videogiochi con incassi maggiori ad Uncharted sono Warcraft: L'Inizio con $438,9 milioni, Pokémon: Detective Pikachu con $431,3 milioni e Rampage con $428 milioni.

Nel suo weekend di apertura, Uncharted ha incassato $44 milioni.

Fonte: Twitter.