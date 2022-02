Uncharted il film sta per uscire e PlayStation Productions rivela la nuova animazione dedicata a film e serie TV

Sony ha rivelato una nuova animazione che verrà utilizzata per introdurre le versioni su piccolo e grande schermo di PlayStation Productions, uno studio formato nel 2019 da Sony Interactive Entertainment per adattare le sue proprietà di gioco originali per film e televisione in collaborazione con Sony Pictures.

Il nuovo film di Uncharted, con protagonista Tom Holland nei panni di Nathan Drake, è il primo grande progetto dello studio ad essere lanciato. La nuova animazione presenta personaggi delle serie Uncharted, Horizon, The Last of Us, God of War, Ratchet & Clank e LittleBigPlanet, tra gli altri.

Ricordiamo che PlayStation Productions sta anche lavorando a una serie TV HBO di The Last of Us, un film live-action di Ghost of Tsushima diretto dal regista di John Wick Chad Stahelski e una serie TV Twisted Metal degli sceneggiatori di Deadpool, tra gli altri progetti.

Is that a new PlayStation Productions animation? ?



See it on the big screen before the @UnchartedMovie action begins! pic.twitter.com/FB8kXyyMAy — PlayStation (@PlayStation) February 15, 2022

Vi ricordiamo che il film di Uncharted sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane da domani 17 febbraio.

Fonte: GameInformer