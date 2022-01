Uncharted il film, svelata la locandina che conferma la data di uscita

Prima della sua uscita tra poco più di un mese, è stata svelata una nuova locandina del film Uncharted. Questo segna l'ultimo caso in cui Sony ha iniziato a mostrare più materiale promozionale per il film dopo l'uscita di un nuovo trailer solo poche settimane fa. E sebbene la locandina nel suo insieme non riveli nulla di sostanziale su Uncharted, ci mostra questa volta il cast per intero.

Il poster presenta in primo piano il personaggio di Tom Holland, Nathan Drake, mentre i suoi co-protagonisti Mark Wahlberg, Antonio Banderas e Sophia Taylor Ali si trovano tutti sotto di lui. Tutti questi personaggi sono anche sovrapposti a quella che sembra essere un'isola, che è qualcosa che i precedenti trailer di Uncharted hanno mostrato.

Ed ecco la sinossi del film: "Uncharted, racconta le avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake, discendente del celebre Sir Francis Drake. Mentre è alla ricerca del fratello maggiore Sam, il giovane incappa nella conoscenza di Victor Sullivan, noto come Sully, con cui Drake stringerà amicizia e che diventerà il suo mentore. Il giovane è convinto che il fratello non sia scomparso, ma sia disperso in un posto remoto non segnato su alcuna mappa terrestre. Sarà Sully a indicargli dove potrebbe essere Sam, ovvero su un'isola deserta, dove si dice sia custodito il mitico tesoro di Ferdinando Magellano, andato perduto 500 anni fa e divenuta la fortuna più cercata del mondo. Convinti che se troveranno l'oro, troveranno anche Sam, i due si mettono in viaggio, ma non sono gli unici a cercare il leggendario tesoro. Anche Moncada è sulle sue tracce, convinto di essere un erede di Magellano e quindi che le ricchezze spettino a lui di diritto. Nate e Sully dovranno viaggiare lontano e lavorare d'ingegno, ma soprattutto collaborare per risolvere questo mistero perso nel tempo e trovare il tesoro, che ha un valore di 5 miliardi di dollari, e anche Sam, si spera..."

Looking good while stealing billion in treasure counts as a skill, right? #UnchartedMovie is exclusively in movie theaters February 18. pic.twitter.com/QLaANLIrj0 — Uncharted (@unchartedmovie) January 13, 2022

Uncharted il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal 17 febbraio.